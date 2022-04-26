Экс-хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана Найджел Доус отметился хет-триком в чемпионате Германии.

Его «Адлер Мангейм» обыграл «Айсбарен Берлин» со счетом 5:3 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф.

37-летний Доус провел 54 матча в регулярном чемпионате текущего сезона, набрав 41 (19+22) очко. В плей-офф на счету Доуса 5 (3+2) результативных баллов в 4 матчах.

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