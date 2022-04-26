Неустойка Газзаева за разрыв контракта с «Тураном» составила 12 миллионов тенге

Теги высшая лига Казахстан Владимир Газзаев Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Куаныш Кабдулов Спорт Казахстана

Журналист Айдын Кожахмет рассказал о неустойке, полученной Владимиром Газзаевым в связи с уходом из «Турана».

По данным инсайдера, размер компенсации составил 12 миллионов тенге – три месячных оклада российского специалиста.

«После ухода Газзаева, в «Туране» не стали искать нового наставника на стороне и доверились молодому специалисту Куанышу Кабдулову, работавшему в штабах всех предыдущих главных тренеров команды. И связано это не с безусловным доверием к Кабдулову, а с отсутствием бюджета на нового дорогостоящего специалиста», – пишет Кожахмет.

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