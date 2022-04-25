Рикарду Алвеш: «Если мы хотим стать чемпионами, мы не можем играть таким образом»

Полузащитник «Кайрата» Рикарду Алвеш прокомментировал поражение от «Турана» (0:1) в 7-м туре КПЛ.

– Мы чувствуем разочарование, потому что мы проиграли матч, который не должны были проигрывать. Победа позволила бы нам подняться на первое место. В игре у нас были возможности забить, но мы не сумели взломать оборону соперника. Мы виноваты в этом поражении.

– Чего не хватило команде для победы?

– Мы сыграли плохо, у нас были трудности с выполнением задач, которые перед нами ставил тренерский штаб. Впереди нам предстоит тщательный разбор наших ошибок, потому что если мы хотим стать чемпионами, мы не можем играть таким образом. Мы искренне извиняемся перед всеми болельщиками и в скором времени постараемся порадовать вас хорошей игрой.

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