Тарас Бондаренко: «Уровень футбола в Казахстане выше, чем в Сербии»

Украинский защитник «Каспия» Тарас Бондаренко ответил на вопросы об актауском клубе.

– Вы играли в украинской Первой лиге, сербском и казахстанском первенстве. Какой турнир самый сильный?

– Я склоняюсь к тому, что чемпионат Казахстана сильнее сербской Суперлиги. И там, и там есть свои проблемы. Те же поля. Не понимаю, как в Сербии с ее климатом могут быть такие отвратительные газоны.

В Казахстане тоже хватает проблем с футбольной инфраструктурой, хотя сам футбол очень любят. На нашем маленьком стадионе всегда потрясающая атмосфера. В этом году вроде бы должен появиться синтетический газон хорошего качества.

А вообще уровень футбола в Казахстане выше, чем в Сербии. Это касается и качества легионеров, и накала в каждом матче. Каждая игра – не на жизнь, а на смерть. Команды выровнялись. Перед каждым туром есть интрига. Невозможно наверняка предсказать, кто и в какой паре победит.

– Период вашей казахстанской карьеры начинался в «Каспии», после чего вы выступали за «Окжетпес». Почему снова вернулись в Актау?

– В 2020 году «Каспий» только вышел в Премьер-лигу, но из-за коронавируса у клуба начались финансовые проблемы. Пришлось разгружать зарплатную ведомость, чтобы спасти команду. Появилось предложение из «Окжетпеса», который тогда вылетел в Первую лигу. Когда у «Каспия» дела наладились, они мне предложили вернуться, что я и сделал.

– После шести туров нынешнего чемпионата «Каспий»​ идет на первом месте в турнирной таблице. Действительно сильная команда подобралась?

– В течение двух лет тут работал сербский специалист Срджан Благоевич, который поставил команде осмысленную игру, основанную на держании мяча. Перед началом нынешнего сезона его сменил Николай Костов, который привык играть в том же стиле.

Костову помогает украинец Кирилл Нестеренко. Они подобрали футболистов, отвечающих их тактическим требованиям. Поддержка руководства предоставила тренерскому штабу возможность делать свою работу без вмешательства со стороны. Как следствие, и игра есть, и результат налицо. Сегодня игра с «Астаной» – важное для нас испытание.

– Чувствуете в себе силы, чтобы замахнуться на чемпионство?

– Посмотрим. Пока говорить об этом рано – всего шесть туров позади. Хотелось бы претендовать на высокие места.

– Какую задачу ставит руководство «Каспия»?

– Как таковых задач нет. Есть амбиции футболистов и тренерского штаба. Самое главное, что эти шесть туров показали, на что мы способны, нам самим.

– Финансовые проблемы, как я понимаю, остались в прошлом?

– Сейчас проблем нет. Выплатили долги за прошлый год, а новые задолженности не появились.

– А когда команда из Казахстана сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов?

– Я считаю, что для этого есть все предпосылки. Казахи, как и все азиаты, быстрые и легко обучаемые. И хотя футбольных школ и тренеров не хватает, если правильно выстроить систему, то казахстанские клубы и сборная будут демонстрировать хорошие результаты на европейской арене. Но когда это будет, я не знаю.

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