Воспитанник «Краснодара» Шершнев подписал контракт с «Ордабасы»

Футбольный клуб «Ордабасы» заключил трудовое соглашение с российским полузащитником Никитой Шершневым.

Никита является воспитанником системы краснодарского клуба «Краснодар». С 2017 года начал выступать в команде «Краснодар-3» и через два года стал основным игроком молодежного состава российского клуба.

Прошлый сезон провел в клубе ФНЛ – «Машук- КМВ». Шершнев вызывался в юношескую и молодежную сборную России.

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