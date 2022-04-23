Воспитанник «Краснодара» Шершнев подписал контракт с «Ордабасы»

Теги Машук-КМВ Олимп-II дивизион ФНЛ высшая лига Казахстан Ордабасы Краснодар Никита Шершнев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Футбольный клуб «Ордабасы» заключил трудовое соглашение с российским полузащитником Никитой Шершневым.

Никита является воспитанником системы краснодарского клуба «Краснодар». С 2017 года начал выступать в команде «Краснодар-3» и через два года стал основным игроком молодежного состава российского клуба.

Прошлый сезон провел в клубе ФНЛ – «Машук- КМВ». Шершнев вызывался в юношескую и молодежную сборную России.

 
 
 
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