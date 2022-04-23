«Ордабасы» – «Кызыл-Жар»: где смотреть

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«Ордабасы» дома примет «Кызыл-Жар» в рамках турнира Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

Начало матча в 17:00 по времени Нур-Султана. 

Ордабасы – Кызыл-Жар
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
Онлайн матча

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