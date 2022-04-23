Казахстанский «Актобе» арендовал Сердерова у «Истры 1961»

«Актобе» арендовал у хорватского клуба «Истра 1961» российского нападающего Сердера Сердерова.

Разноплановый атакующий футболист перешел в клуб КПЛ на правах аренды до конца текущего года.

В текущей геополитической ситуации игровое время российского нападающего по понятным причинам стало ограниченным.

Сердер Сердеров — воспитанник московского ЦСКА, один из самых талантливых футболистов своего поколения. Играл в российских клубах «Анжи» и «Енисей», болгарской «Славии», польской «Краковии», хорватском «Интере Запрешич» и венгерском «Мезекевешд».

Выступая в Болгарии, Сердеров отличился 12 раз, а в позапрошлом сезоне в составе хорватского «Интера» забил 16 голов. Назван открытием хорватской лиги 2019 года.

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