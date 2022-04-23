«Актобе» – «Мактаарал»: где смотреть

«Актобе» дома примет «Мактаарал» в рамках турнира Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

Начало матча в 16:00 по времени Нур-Султана.

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