«Кайрат» – «Туран»: где смотреть

Теги результаты высшая лига Казахстан Кайрат Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Qazsport Спорт Казахстана

«Кайрат» дома примет «Туран» в рамках турнира Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

Начало матча в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция на телеканале Qazsport.

Кайрат – Туран
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Орталык Алматы»
Онлайн матча

Матчмейкер Naiza о подборе соперников топовым бойцам, секретах составления карда и вариантах боев для Рахмонова

Шестой тур КПЛ – бомба: триллер в матче «Тобола» и «Кайрата», поражение «Астаны» и неожиданное лидерство «Каспия»

Казахстанских спортсменов часто засуживают в Европе: в 2015-м дзюдоист Раков наказал португальца за отказ пожать руку, но соперник подал протест и оспорил победу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные