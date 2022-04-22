Пайруз перешел в «Мактаарал»

Атакентский «Мактаарал» объявил о подписании соглашения с казахстанским футболистом Жан Али Пайрузом.

22-летний Жан Али, ранее защищавший честь «Астаны», «Каспия» „Каспия“ и карагандинского «Шахтера», останется в атакентском клубе до конца сезона.

Жан Али Пайруз будет официально выступать под номером 77.

Ранее форвард выступал за молодежную сборную Казахстана.

Стоит отметить, что на данный момент клуб из Атакента располагается на 13-м месте в турнирной таблице КПЛ с четырьмя очками.

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