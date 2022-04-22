Главный тренер «Тобола» Москаленко: «Тяжело комментировать, когда команда проигрывает»

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Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко прокомментировал матч седьмого тура Премьер-лиги против «Атырау» (1:2).

– Такую игру тяжело комментировать, когда команда проигрывает. На этом жизнь не заканчивается. Проанализируем игру и будем двигаться дальше. Поздравляю «Атырау» с победой.

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