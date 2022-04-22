Игроки «Кырана» пожаловались на условия контрактов и проживания

Футболисты «Кырана» из Первой лиги высказали руководству клуба недовольство и рассказали о проблемах, сообщает Meta-ratings.kz.

Как пишет источник, перед началом сезона руководством клуба было заявлено о высоких амбициях, а команда должна была проводить сборы в Турции. Но в итоге «Кыран» готовился к чемпионату в Узбекистане. Контракты с футболистами были заключены в середине марта, хотя сборы стартовали месяцем ранее.

Кроме того, иностранцы пожаловались на то, что сразу семерых футболистов разместили в одной съемной квартире.

Конструктивного диалога футболистов с руководством не вышло, игроки не сумели внятно объяснить руководству свои доводы.

После первого тура «Кыран» с одним очком занимает четвертое место в Первой лиге.

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