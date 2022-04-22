«Барыс» продлил контракт с четырьмя игроками

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о продлении контрактов с защитниками Адилем Бекетаевым и Егором Шалаповым, а также нападающими Кириллом Савицким и Антоном Сагадеевым.

Хоккеисты подписали двухсторонние соглашения сроком на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

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