Экс-игроки «Кайрата» Косович и Дугалич перешли в чемпионат Китая

Экс-игроки «Кайрата» Небойша Косович и Раде Дугалич перешли в китайский в «Мэйчжоу Хакка».

Дугалич будет выступать под номером #20, Косовичу досталась форма с номером #27.

Раде Дугалич и Небойша Косович провели в «Кайрате» три сезона сезона. Балканские футболисты собрали полный комплект медалей, стали победителями Кубка Казахстана.

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