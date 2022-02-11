Раде Дугалич: «Не забывайте то, что мы с вами сделали для «Кайрата»

Покинувший «Кайрат» защитник Раде Дугалич попрощался с алматинским клубом.

«Дорогие фанаты, дорогие сотрудники, дорогие братья футбольного клуба «Кайрат», хочу поблагодарить вас за все. За прекрасных 3 года, которые мы провели вместе, за заслуженный долгожданный чемпионский титул, за выигранный Кубок, за групповой этап Лиги конференций и за много положительных эмоций на Центральном стадионе... Не забывайте то, что мы с вами сделали для «Кайрата»!

Спасибо всем тренерам, которые были с нами все это время, и без которых мы бы ничего не сделали. Все что мы сделали, мы сделали вместе. Мы боролись за этот клуб всем сердцем и душой! ФК «Кайрат» заслуживает самых больших достижений и там всегда будут самые большие требования. Спасибо особенно Кайрату Советаевичу Боранбаеву за все, что он сделал для этого клуба, и для нас, и за то, что так быстро превратил «Кайрат» в один из серьезных клубов европейского уровня! Я вас всех люблю и буду скучать по вам! Алга, «Кайрат», – написал сербский игрок.

Также команду официально покинул Небойша Косович.

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