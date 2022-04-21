Участник полумарафона в Алматы избил сотрудника скорой помощи

19-летний участник алматинского полумарафона получил травму во время забега, но отказался от госпитализации и избил сотрудника скорой, сообщает КТК.

Медики предположили, что агрессивный пациент выместил злость на враче, так как не смог продолжать дистанцию.

«Для исключения перелома должны были доставить его в стационар. Он в агрессивной форме отказался, нанес нашему сотруднику удар по лицу, после чего благополучно ушел», – объяснил заместитель директора по медицинской части Службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин.

27-летний сотрудник скорой получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа. Его срочно доставили в городскую клиническую больницу №5, в челюстно-лицевую хирургию. Врач обратился в полицию.

«Если будет установлен легкий вред здоровью, то дело будет разрешено в плоскости административного законодательства. Если будет установлен тяжкий вред здоровью, то тогда речь уже будет идти об уголовно наказуемом деянии по статье 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан», – сообщил представитель Департамента полиции Алматы.

Алматинский полумарафон прошел в пятый раз. В последнем забеге участвовали до финиша добрались 5500 спортсменов.

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