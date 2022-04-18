Домашние матчи «Каспия» и «Тобола» стали самыми посещаемыми в 6-м туре

Матчи «Каспий» – «Атырау» (2:1) и «Тобол» – «Кайрат» (2:2) стали самыми посещаемыми в 6-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Посещаемость матчей 6-го тура КПЛ:

1. «Каспий» – «Атырау» (2:1) – 3 000;

2. «Тобол» – «Кайрат» (2:2) – 3 000;

3. «Тараз» – «Шахтер» (2:1) – 2 500;

4. «Акжайык» – «Астана» (1:0) – 2 300;

5. «Туран» – «Ордабасы» (0:0) – 1 500;

6. «Кызыл-Жар» – «Актобе» (1:1) – 1 100;

7. «Мактаарал» – «Аксу» (2:1) – 1 000.

Всего игры посетили 14 400 болельщиков.

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