Нападающий Садовский: «Согласился перейти в «Ордабасы» до того, как в разговоре стали звучать цифры»

Нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский рассказал о своем переходе в шымкентский клуб из брестского «Руха».

— Как известно, мой прежний клуб опустился на два дивизиона ниже из-за финансовых трудностей. Об этом нам объявили в начале марта. Нужно было искать новый вариант трудоустройства. Конечно, фактор Александра Сергеевича немаловажен, так как мы хорошо знаем друг друга. При нем я показал свою лучшую результативность.

— Ранее вы играли только у себя на родине, в Беларуси. Долго ли думали над предложением «Ордабасы»?

— Я очень сильно хотел поменять чемпионат, обстановку и так совпали обстоятельства, что появилась такая возможность. Решение принял, как только узнал, что во мне заинтересован и клуб, и тренер, остальное было неважно. Согласился еще до того, как в разговоре стали звучать цифры.

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