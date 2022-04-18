Адилет Кенесбек: «Хотел бы посвятить победу и забитый гол семье и болельщикам»

Защитник «Тараза» Адилет Кенесбек высказался о забитом голе в матче с «Шахтером» (2:1) в 6-м туре КПЛ.

– Спасибо большое. Хотел бы поблагодарить тренерский штаб за доверие. Думаю, команда набрала хороший ход, и мы можем надеяться на успехи в дальнейших матчах. Хотел бы посвятить эту победу и забитый гол своей семье и нашим преданным болельщикам. Благодарю их за колоссальную поддержку. Мы играли прежде всего для них, надеюсь, они и в будущем будут регулярно посещать наши матчи.

– Перед матчем думали о том, чтобы забить гол?

– Прежде всего, был нацелен на основную задачу – игру в обороне. Но тренерский штаб дает установки активно использовать возможности для участия в атаках своей команды. Благодарю партнеров за то, что такие шансы появляются. И спасибо ребятам за то, что мы предстали единой командой.

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