26-летний хавбек «Акжайыка» Иван Антипов провел 100 матчей в КПЛ.

Юбилейной для него стала игра с «Астаной» в 6-м туре текущего розыгрыша чемпионата.

Антипов дебютировал в КПЛ в составе клуба из Уральска 30 марта 2013 года, выйдя на замену на 84-й минуте.

В составе «Акжайыка» сыграл 85 матчей, забил 6 голов и выполнил 7 ассистов.

Также он выступал за «Жетысу» (5 матчей, 1 ассист) и «Атырау» (10 матчей, 1 гол).

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