Магомед Адиев о 1:2 с «Таразом»: «Не забиваешь ты, забивают тебе»

Главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев прокомментировал поражение «Таразу» (1:2) в 6-м туре КПЛ.

– Считаю, что, в целом, мы провели нормальную игру. В первом тайме удавалось реагировать на игру «Тараза», искать свои варианты. Создали стопроцентные моменты, но не забили. Во втором тайме игру немного подняли, но соперник воспользовался свободными зонами. В принципе, после двух голов соперника, игра была сделана. Считаю, что в этих моментах мы очень сильно недоработали, есть проблемы, которые надо решать. Краткое резюме матча – не забиваешь ты, забивают тебе! Надо поздравить с победой хозяев, у которых хорошая тренерская команда.

– Была произведена тройная замена, которая, понятно, вызвана желанием изменить ход встречи. А в плане тактики – что хотелось изменить?

– Здесь больше не тактика, мы исходили от поля, которое нивелировало скорости. Тяжело было показывать комбинационную, быструю игру. Еще до игры мы предполагали, что хавбеки, которые больше загружены, подсядут. Надо было освежать игру, чем и были вызваны замены.

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории