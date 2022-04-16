Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. Финал, 1-й матч. «Сарыарка» принимает «Арлан»

Сегодня пройдет очередной игровой день плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

Чемпионат Казахстана

Финал

«Сарыарка» (0) – «Арлан» (0) – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории