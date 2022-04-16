Чемпионат Казахстана по футзалу. «Окжетпес» сыграет с «Нур-Султаном», «Рахмет» против «Байтерека» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.
Таблица турнира здесь.
«Окжетпес» – «Нур-Султан» – 13:00
«Рахмет» – «Байтерек» – 16:00
«Атырау» – «Кайрат» – 18:00
«Каспий» – «Актобе» – 22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.
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