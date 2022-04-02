Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» сыграет с «Актобе», «Атырау» против «Байтерека» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.

Таблица турнира здесь.

«Кайрат» – «Актобе» – 13:00

«Атырау» – «Байтерек» – 15:00

«Рахмет» – «Аят» – 16:00

«Каспий» – «Нур-Султан» – 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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