«Каспий» – «Атырау»: где смотреть

«Каспий» сыграет с «Атырау» в 6-м туре КПЛ.
Старт в 17:00 по Нур-Султану.
Матчи КПЛ показывают по телеканалам Qsport и Qazsport.
- Дата проведения
- 16 апреля, 14.00, «Жас Канат»
Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте
«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции
Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории
Комментарии