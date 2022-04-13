«Жетысу», «Кайсар», «Женис» и «Яссы» вышли в третий этап Кубка Казахстана

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Стало известно, кто примет участие в третьем этапе Кубка Казахстана по футболу.

За две путевки в групповой этап поборятся «Жетысу», «Кайсар», «Женис» и «Яссы».

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