«Жетысу», «Кайсар», «Женис» и «Яссы» вышли в третий этап Кубка Казахстана

Стало известно, кто примет участие в третьем этапе Кубка Казахстана по футболу.

За две путевки в групповой этап поборятся «Жетысу», «Кайсар», «Женис» и «Яссы».

Клубы КПЛ вступают в игру с групповой стадии.

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