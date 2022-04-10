Тренер «Мактаарала»: «Команда должна добиваться поставленных целей. Не знаю, со мной или без меня»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Ферапонтов высказался после разгромного поражения от «Шахтера» (1:5).

– Хочется поздравить хозяев с победой. Хороший матч. Я думаю, что было достаточно голевых моментов, как с одной, так и с другой стороны. Понятно, что результат для нас неудовлетворительный – разгромное поражение. Считаю, что итоговый счет не совсем отражает то, что происходило на поле. Мы создали достаточно голевых моментов. Старались играть в атаку, старались не закрываться. Но получаем такие легкие голы... Почти сразу же первый момент у наших ворот завершается голом, уже тяжело возвращаться в игру. Пытались перестроить игру, создавали моменты. К сожалению, не смогли забить вовремя. Мы забили только тогда, когда игра уже была сделана. Если бы вовремя вернулись в игру, то могли бы изменить ход матча.

– Что можете по игре команды соперника?

– Команда ставит серьезные задачи. Укомплектовались достаточно серьезно. Очень хорошие футболисты, опытные, с именем. Крепкая команда во всех линиях. Я вижу, что они идут в лидерах. Желаю удачи и успехов.

– Исходя из турнирной позиции у вас в команде будет что-то меняться?

– Я думаю, да, конечно. В первую очередь, мы приедем и встретимся с руководством района или области. Думаю, будут сделаны какие-то выводы по первому отрезку чемпионата и по этому матчу.

– А в целом, какую цель ставила команда?

– Первая цель была – сохраниться в Премьер-лиге. По сути она и остается. Понятно, что команда только-только вышла. Других целей тяжело ставить. Конечно, хотелось как можно удачно сыграть. Цель одна – каждую игру играть на победу. Обосноваться в лиге, а с такими играми, как сегодня, это будет тяжело сделать. Я думаю, уверенность должна присутствовать в первую очередь у болельщиков, во вторую – у команды и игроков. Они должны добиваться поставленных целей, не знаю, со мной или без меня. Команда способна выполнить поставленную задачу.

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