Бердыев сравнил Шушеначева с Азмуном: «Когда появляется второе, третье решение, начинает действовать неверно»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев высказался о нападающем алматинской команды Артуре Шушеначеве.

– Знаете, Артур относится к той категории нападающих... У меня было много таких игроков, и Сердан Азмун был такой в начале. Быстрое принятие решения – самое правильное. Когда первое решение есть, нужно сразу действовать и делать. А когда появляется второе, третье, Артур начинает принимать неверные решения. Много работаем над этим, почти каждый день. Думаю, должно улучшиться.

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