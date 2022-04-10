Курбан Бердыев: «По-моему, «Каспий» – самая атакующая команда, которая показывает достаточно качественный футбол»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Каспием» в 5-м туре КПЛ.

– Я ребятам сказал, что это будет очень тяжелая игра. По-моему, «Каспий» – самая атакующая команда, которая показывает достаточно качественный футбол. Неслучайно они вверху таблицы. По этому направлению многим командам нужно идти. По этому направлению и мы идем потихоньку. До игры я сказал тренеру «Каспия», что их команда мне очень нравится и тот футбол, который проповедует Костов. Безусловно, там есть некоторые спорные моменты, но, в целом – это хорошая команда. Я рад, что мы победили. Конечно, если бы мы реализовали один из своих моментов, то при счете 2:0 нам было бы намного легче, а так, это напряжение держалось до конца.

Хочу добавить, что в конце у нас доигрывало только три человека с прошлого состава. Остальные – молодые ребята. Я удовлетворен тем, как они потихонечку растут.

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