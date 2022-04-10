Капитан «Ордабасы» Шамши: «Эта победа над чемпионами адресована нашим болельщикам»

Капитан «Ордабасы» Самат Шамши прокомментировал победу над «Тоболом» в 5-м туре КПЛ.

– Важная победа для нас, которая, я думаю, придаст нам уверенности в будущем. Несмотря на то, что мы играли в большинстве с середины первого тайма, не могу отметить силу соперника. Эта победа над чемпионами адресована нашим болельщикам, которых мы очень хотели порадовать. Хотел бы поблагодарить и своих партнеров по команде, и сказать большое спасибо всем, кто пришел поддержать нас.

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