Казахстанская шахматистка Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта Казахстана.

«Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса. В 17 лет Бибисара, ставшая самой молодой чемпионкой мира, получила специальный сертификат этой организации», – говорится в сообщении в среду.

В официальном документе организации указано, что «самая юная чемпионка мира по блицу среди женщин – Бибисара Асаубаева из Казахстана, родилась 26 февраля 2004 года» и «выиграла чемпионат мира по блицу 2021 года среди женщин в возрасте 17 лет 307 дней в Варшаве, Польша, 30 декабря 2021 года».

Тогда Асаубаева заняла первое место в «блице» и стала самой молодой шахматисткой в истории мировых шахмат среди женщин.

Также в данном чемпионате Бибисара заняла 2 место по быстрым шахматам (Рапид). В решающих партиях Бибисара обыграла опытного грузинского шахматиста – гроссмейстера Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с победителем международного чемпионата, гроссмейстером Александрой Костенюк.

«Первая в истории шахмат Казахстана чемпионка мира среди взрослых, мировой триумфатор – Бибисара Асаубаева родилась 26 февраля 2004 года в городе Таразе. Гроссмейстер среди женщин (2019). Международный мастер среди мужчин (2020). Чемпион мира по блицу (2021)», – уточнили в минкультуры.

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