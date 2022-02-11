Аноним отправлял молодым шахматисткам конверты с порнографией и использованным презервативом. Среди пострадавших была Бибисара Асаубаева

Более десяти лет анонимный отправитель присылал молодым российским шахматисткам конверт, в который были вложены страница из порнографического журнала и презерватив со спермой.

Среди получательниц подобных писем была казахстанский гроссмейстер среди женщин Бибисара Асаубаева, с 2016 по 2018 годы представлявшая на соревнованиях Россию.

Сообщается, что на момент получения первого такого письма Асаубаевой было 14 лет.

В отправке писем подозревают международного мастера ФИДЕ из Латвии Андрея Стребкова.

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