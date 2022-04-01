Александр Бублик о трикшоте: «Я не выполняю эти удары просто так. Я их делаю тогда, когда нужно»

Первая ракетка Казахcтана Александр Бублик рассказал о своем отношении к первому титулу ATP и игре в паре, а также оценил победу сборной над норвежцами в Кубке Дэвиса.

- Не так давно вы завоевали долгожданный дебютный титул на турнире ATP, прибавилось ли у вас уверенности после этого?

– Долгожданный он или нет – это, наверное, вещь такая абстрактная. Не могу сказать, что он был очень долгожданный, поэтому я к нему отнесся спокойно и достаточно быстро мы стали об этом не вспоминать. Вот вы первый человек, который задал этот вопрос за последние месяц полтора. Я лично не почувствовал никаких изменений в плане уверенности. Безусловно, когда ты выигрываешь турнир, то на следующей неделе думаешь, что играешь лучше, но в основном, если посмотреть на большинство игроков, которые брали титулы или доходили до финалов, то, как не парадоксально играть было сложнее.

Это можно посмотреть на моем примере в некоторой степени, что я играл потом не очень стабильно. Тоже самое можно сказать про Феликса Оже-Альяссима, который выиграл свой первый титул в Роттердаме, потом сыграл, по-моему, финал и после этого особо ничего не показывал. Поэтому тут больше зависит от отношения каждого игрока к той или иной победе. Да приятно, что я смог. Перешел барьер четырех финалов и наконец-то выиграл, но не более того.

- Так же вы внесли весомый вклад в недавнюю победу сборной в Кубке Дэвиса над норвежцами. Многие казахстанцы никогда с ними не встречались, на ваш взгляд мы подтвердили статус фаворитов той матчевой встрече?

– Не очень с вами согласен, что мы были фаворитами. То, что наши ребята не играли с игроками из Норвегии, наверное, дело в их общем рейтинге. Если посмотреть, то наш второй номер стоит в 160-170, а их второй номер 280-300, поэтому сложно говорить, что мы были фаворитами. Потому что наш первый номер, то есть я был 30-м, а Каспер Рууд 6-м или 7-м. Лично для меня, хотя все так уверенно, и там, и журналисты и какие-то приближенные люди к нашей команде утверждали, что мы обязаны побеждать.

На мой взгляд, мы не были фаворитами в данной игре и то, что прошли, можно сказать уверенно, это всего лишь заслуги конкретно тех двух дней. Если мы завтра будем играть с норвежцами опять, то я вам не скажу, победим ли мы снова в гостях или дома. Да по счету можно сказать, что мы выиграли уверенно, но по факту я был крайне удивлен в какой-то степени, что у нас это получилось.

- На турнире в Майами вы в очередной раз продемонстрировали эффектный трикшот. Вы тренируете их и в какой момент решаете использовать или это происходит спонтанно?

– Я говорил про это в одном из американских изданий буквально после Индиан-Уэллс, что я не выполняю эти удары просто так. Я их делаю тогда, когда нужно. Конкретно матч с Руудом в Майами давался мне очень трудно. Были крайне тяжелые погодные условия, достаточно жарко и сильный ветер.

Моя игра немного развалилась, скажем так на сленге спортивном. На трибунах было 3-4 тысячи человек, и я понимал, что просто ходить из угла в угол с печальным лицом не в моих интересах. Не потому что я это хочу или не хочу, просто считаю, если ты вышел на корт, то либо играй, как положено, либо снимайся. Играть, как положено я не мог, сниматься не хотел, поэтому есть еще и третий вариант – заниматься тем, чем я занимался второй сет в том матче, потому что люди пришли, ждали и остались счастливы, а большего я просить не смею.

- Какие у вас планы на грунтовый сезон?

– Я начну свой грунтовый сезон с Мастерса в Монте-Карло. Потом сыграю ATP 500 в Барселоне, и следом два Мастерса в Мадриде и Риме. Но там будут еще какие-то турниры категории 250, где я буду решать выступать или нет перед «Ролан Гаррос».

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