Московский «Кайрат» попрощался с четырьмя игроками

Московский «Кайрат» объявил о расставании с четырьмя игроками.
Команду покинул армянский полузащитник Ваагн Айрапетян, а также казахстанские защитник Равиль Ибрагимов, нападающий Дархан Меделхан и хавбек Алибек Жумабек.
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