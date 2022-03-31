Московский «Кайрат» попрощался с четырьмя игроками

Теги Кайрат Ваагн Айрапетян Равиль Ибрагимов Sports.ru - Казахстан Кайрат Москва Спорт Казахстана

Московский «Кайрат» объявил о расставании с четырьмя игроками.

Команду покинул армянский полузащитник Ваагн Айрапетян, а также казахстанские защитник Равиль Ибрагимов, нападающий Дархан Меделхан и хавбек Алибек Жумабек.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ФК «Кайрат» Москва (@fckairatmoscow)

У «Актобе» – лучшая форма сезона, «Каспий» снова в лидерах, а «Атырау» и «Аксу» поделили третью строчку

У вратарей сборной новый тренер: гонял у Бердыева в «Рубине», стал легендой в «Тоболе», но за Казахстан так и не сыграл

«Все понимают, что у нас не те результаты, которые ждут». Аслан Дарабаев о переходе в «Астану», футболе Благоевича и неудачном старте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные