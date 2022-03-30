Вячеслав Швырев: «Несмотря на то, что я русский, в душе – я казах»

Нападающий молодежной сборной Казахстана Вячеслав Швырев рассказал об ничейном результате в игре с Шотландией (2:2) в квалификации Евро.

– Несмотря на то, что мы проигрывали 0:2, я думаю, что эта игра должна была закончиться в нашу пользу. Мы имели столько моментов, которые не забили. Наверное, пропускать со стандартов – самое обидное. Все команды знают, что у Казахстана есть характер, что казахи могут и всегда рвутся. Радостно, что мы сравняли, но есть осадок, что мы не ушли с поля победителями.

– Каково было играть в такие суровые погодные условия? Были ли у тебя такие матчи в карьере?

– Чтоб пошел сначала дождь, а потом и снег – такого точно не было. Бегая по полю, возникало ощущение, что у меня не ноги, а камни какие-то. Было очень тяжело, хотя за день до игры погода была нормальная. Но все понимали, что будет такая игра и готовились к этому. Болельщики поддерживали нас, и мы несмотря ни на что рвались только вперед.

– Как ты считаешь, какой момент был переломным в игре?

– У нас, у казахов, есть характер. Несмотря на то, что я русский, в душе – я казах. По глазам пацанов было видно, что мы не дадим шотландцам уехать победителями, тем более при наших болельщиках.

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