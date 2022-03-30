Защитник сборной Молдовы Армаш: «Кто запомнился у Казахстана? Болельщики молодцы»

Защитник сборной Молдовы Игорь Армаш ответил на вопросы после ответного стыкового матча с Казахстаном (1:0, 4:5 пен.) в Лиге наций.

– В прошлом году вы завершили свое выступление в сборной, но в этом месяце вы вернулись. Можно ли сказать, что возвращение получилось красивым с таким забитым голом?

– Да, в прошлом году я решил завершить карьеру. Но после разговора с главным тренером решил все-таки вернуться на эти две игры. Во второй игре получилось забить гол. Получалось держаться, быть в игре. Но в серии пенальти удача была на стороне Казахстана. С чем я их поздравляю и желаю удачи.

– Несмотря на результат, насколько вам в этой игре было важно забить гол?

– Мне важно было пройти дальше, а кто забьет мне было все равно. Так получилось, что подключился на стандарт и забил гол. Говорят, что красиво. Поэтому рад, но не до конца, так как Казахстан прошел дальше.

– Почему получился такой исход матча? Это невезение или вы все-таки уступали сборной Казахстана?

– Мы знали, что представляет сборная Казахстана. Особенно смотрели их последние игры с Боснией и Украиной. Героические результаты. Играли на равных с такими командами. Мы знали, что будет такой сложный матч, но мы создали очень много моментов. Для нас непростительно не забивать столько моментов. Наш вратарь сегодня сделал тоже хорошую работу. Сборная Казахстана была очень опасна на стандартах. Жаль, что проиграли.

– Кто запомнился в составе сборной Казахстана?

– Если честно, то болельщики молодцы. Толкали свою команду. А так, Казахстан – крепкая команда, но я не могу назвать одного игрока.

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