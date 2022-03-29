Тренер «Иртыша» оштрафован на 45 945 тенге за насилие к 12-летнему воспитаннику

Тренер павлодарского хоккейного клуба «Иртыш» Вячеслав Писегов оштрафован за то, что ударил своего 12-летнего воспитанника.

Несмотря на то, что специалист отрицал свою вину, суд назначил ему штраф в размере 45 945 тенге.

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