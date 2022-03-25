Тренера «Иртыша» Писегова подозревают в избиении 11-летнего мальчика

Тренер ХК «Иртыш» Вячеслав Писегов подозревается в избиении 11-летнего хоккеиста в Павлодарской области.

«Мой сын посещает с 2016 года хоккейный клуб «Иртыш». Тренером команды «Иртыш» является Писегов В.И. С 10 по 14 марта в городе Актобе проходил третий тур Кубка федерации по хоккею с шайбой среди детей 2010 года рождения, где принимала участие команда «Иртыш» Павлодара.

11 марта после игры с командой «Медведи» (Алматы), в раздевалке тренер нашей команды «Иртыш» Писегов В.И. без каких-либо комментариев избил первую пятерку игроков, среди которых был мой сын, нанес ему телесные повреждения (ударил кулаком по животу, а также пнул несколько раз в области ключицы). Экспертное заключение факта избиения 17 марта 2022 года прошли», – сообщила мать мальчика Гульсум Алдабергенова.

Сам Писегов отрицает факт применения насилия и намерен обратиться со встречным заявлением.

В областном управлении по развитию туризма и спорта сообщили, что ведут работы по выяснению обстоятельств произошедшего.

По делу возбуждено административное производство.

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