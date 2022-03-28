Хорватский защитник «Шахтера» Граф: «Мне очень нравится в Казахстане, я привык к этой стране и чувствую уже себя казахом»

Хорватский защитник «Шахтера» Иван Граф рассказал, что уже чувствует себя казахом.

— Мне очень нравится в Казахстане, я привык к этой стране и чувствую уже себя казахом. Моей семье тоже нравится здесь, они всегда рядом со мной. Дочь уже разговаривает на казахском и русских языках, а мой старший сын приехал в Казахстан, когда ему было четыре месяца. Так получилось, что он больше времени проводил в этой стране, и однажды, когда мы приехали домой в Загреб, он спросил, папа, а когда мы вернемся домой?

Волевой дебют Карповича. Казахстан провел невзрачный первый тайм, но привез из Молдовы победу

«Назовите причины, чтобы считать Казахстан фаворитом в матче с Молдовой». Ассистент Березуцкого Григорий Бабаян о плей-офф Лиги наций, работе в ЦСКА и новом президенте КФФ

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае