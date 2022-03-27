Казахстанская фигуристка Наурызова: «Чтобы добраться до Монпелье, нам потребовалось больше 20 часов и 300 тысяч рублей за билеты в одну сторону. Мы не знаем, сможем ли вернуться в Россию»

Казахстанская фигуристка Гаухар Наурызова подвела итоги выступления в ритм-танце на ЧМ и рассказала о ближайших целях.

— Я считаю, что основную свою цель мы достигли, оказавшись на одном льду с лучшими. Нам не удалось быть в 20-ке сильнейших, однако я надеюсь, что уже в следующем сезоне мы выйдем на новый уровень. Здесь мы заняли 31-место. Так что начало положено: нас увидели, нас узнали. Это главное.

Чтобы добраться до Монпелье, нам потребовалось больше 20 часов и 300 тысяч рублей за билеты в одну сторону. Мы не знаем, сможем ли вернуться в Россию. Самый оптимальный вариант сейчас начать тренироваться заграницей, представляя при этом Казахстан. Но для этого нужна финансовая поддержка. Мы ищем спонсоров на следующий олимпийский цикл, который начинается с июня 2022 года.

Наша цель — это Олимпиада-2026 в Италии, хотим быть в десятке лучших. Чтобы дойти до этой цели, нужна хорошая подготовка и, естественно, финансовая поддержка. Раньше нам говорили, покажите результат, чтобы появились спонсоры. Мне кажется, наша поездка на чемпионат мира от Казахстана впервые за шесть лет — это уже хороший результат.

Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев выступают в танцах на льду. В паре они с 2016 года. С того момента трижды становились чемпионами Казахстана.

Гаухар — уроженка Актау, ее партнер — россиянин. Бойсангур Датиев отметил, что готов отказаться от российского гражданства. По его словам, он два года пытается получить гражданство Казахстана, но безуспешно.

Ребята тренируются в Москве. Сначала их наставником был прославленный Александр Жулин. Именно его пара (Синицина — Кацалапов) стали серебряными призерами на Олимпиаде в Пекине. Теперь с Наурызовой и Датиевым работает Анжелика Крылова — серебряный призер Олимпийских игр (1998), двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в танцах на льду.

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