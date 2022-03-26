Нападающий «Тобола» Сергеев забил 2 гола и вывел сборную Узбекистана по футболу в финал Navruz Cup-2022

25 марта, в Намангане (Узбекистане) в рамках международного турнира Navruz Cup встречались сборные Узбекистана и Кыргызстана по футболу.
Нападающий «Тобола» Игорь Сергеев начал матча на скамейке запасных. На 79-й минуте при счете 1:1, Сергеев заменил Достонбека Хамдамова.
После, Сергеев забил два гола (на 85-й и 90-й минуте) и принес Узбекистану победу. Сборная Сергеева вышла в финал турнира, где встретится с Угандой.
Navruz Cup-2022
Полуфинал
- Дата проведения
- 25 марта, 17.00, «Markaziy Stadion, Namangan»
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