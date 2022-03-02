«Астана» может подписать экс-хавбека ПСВ Влута. Его называют виновником ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок

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Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что двукратный чемпион Нидерландов, экс-игрок ПСВ Раи Влут может перейти в «Астану».

По словам инсайдера, о трансфере 26-летнего хавбека могут объявить в самое ближайшее время.

В ноябре прошлого года Влут, выступавший за «Хераклес», стал участником ДТП, повлекшего гибель 4-летнего мальчика.

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