Сборная Казахстана по шоссейному велоспорту завоевала золото на чемпионате Азии

Сборная Казахстана по шоссейному велоспорту завоевала золотые медали на чемпионате Азии среди мужчин в командной гонке.

Команда в составе Евгения Федорова, Игоря Чжана, Юрия Натарова и Евгения Гидича преодолела 24 километра за 26 минут и 48.933 секунды.

Второе место заняла сборная Монголии, а бронзовыми медалями награждены представители Ирана.

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