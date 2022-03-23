Стали известны полуфинальные пары плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

Сегодня завершились четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею. Последнюю путевку в полуфинал завоевал атырауский «Бейбарыс», обыграв «Актобе» в серии со счетом 4:2.
Стали известны все полуфинальные пары. В первой паре «Сарыарка» сыграет с «Номадом», во второй «Арлан» встретится с «Бейбарысом».
Полуфинальные матчи начнутся 29-30 марта 2022 года.
Календарь матчей
29-30 марта
«Сарыарка» – «Номад»
«Арлан» – «Бейбарыс»
2-3 апреля
«Номад» – «Сарыарка»
«Бейбарыс» – «Арлан»
6* апреля
«Сарыарка» – «Номад»
«Арлан» – «Бейбарыс»
9* апреля
«Номад» – «Сарыарка»
«Бейбарыс» – «Арлан»
12* апреля
«Сарыарка» – «Номад»
«Арлан» – «Бейбарыс»
*Матчи 6, 9 и 12 апреля состоятся при необходимости.
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