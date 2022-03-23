Стали известны полуфинальные пары плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

Сегодня завершились четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею. Последнюю путевку в полуфинал завоевал атырауский «Бейбарыс», обыграв «Актобе» в серии со счетом 4:2.

Стали известны все полуфинальные пары. В первой паре «Сарыарка» сыграет с «Номадом», во второй «Арлан» встретится с «Бейбарысом».

Полуфинальные матчи начнутся 29-30 марта 2022 года.

Календарь матчей

29-30 марта

«Сарыарка» – «Номад»

«Арлан» – «Бейбарыс»

2-3 апреля

«Номад» – «Сарыарка»

«Бейбарыс» – «Арлан»

6* апреля

«Сарыарка» – «Номад»

«Арлан» – «Бейбарыс»

9* апреля

«Номад» – «Сарыарка»

«Бейбарыс» – «Арлан»

12* апреля

«Сарыарка» – «Номад»

«Арлан» – «Бейбарыс»

*Матчи 6, 9 и 12 апреля состоятся при необходимости.

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