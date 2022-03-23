Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1-й тур, 6-й матч. «Актобе» примет «Бейбарыс»

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Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. 

Таблица здесь, статистика здесь.

«Актобе» (2) – «Бейбарыс» (3) – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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