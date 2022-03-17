Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 4-й тур. «Актобе» против «Бейбарыса»

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Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. 

Таблица здесь, статистика здесь.

«Актобе» (1) – «Бейбарыс» (2) – 20:00.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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