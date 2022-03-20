Казахстанский парахоккеист: «Мы единственные, кто занимается этим видом спорта в Казахстане»

Казахстанский парахоккеист Куат Карипбаев высказался после победы над сборной Армении (3:0) в матче за третье место на турнире по следж-хоккею на играх «Мы вместе. Спорт».

– Мы занимаемся следж-хоккеем с 2019 года. Зародилась команда еще в 2017-м, но по разным причинам команда то распадалась, то собиралась. Только потом уже полноценно организовался коллектив. Мы единственные, кто занимается этим видом спорта в Казахстане. С российскими хоккеистами играть сложно, у нас разные уровни. Мы сначала играли в Омске с молодежной сборной, вернувшись в Нур-Султан, прибыли уже сюда.

Мы двигаем это движение в Казахстане, планируем открывать свои филиалы в регионах. Мы хотим попутно развивать все так, как делает российская сторона. Мы же параллельно все работаем, у нас нет такой зарплаты, чтобы жить на нее. Я, например, работаю менеджером по логистике. Отпустили с работы нормально, у нас все сговорчивые.

Мы играем друг с другом. Это, конечно, большая проблема. Нужно же соперничество, хотелось бы играть с другими командами. До 2019 года лично я не имел отношения к хоккею. В 2001 году у меня была ампутация правой голени, до этого занимался борьбой. Я к хоккею никакого отношения раньше не имел. Пришел, попробовал и затянуло.

Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона

Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае