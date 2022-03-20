Анкудинов отметился результативным действием за «Шериф». Он отдал голевую передачу

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«Шериф» одержал победу над «Сфынтул Георге» (0:3) в 21-м туре чемпионата Молдовы.

18-летний казахстанский нападающий Данил Анкудинов вышел на поле на 78-й минуте и отдал голевую передачу на 80-й.

Сфынтул Георге – Шериф 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
19 марта, 15.00, «стадион Зимбру»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 62 Люшкья, 0:2 – 74 Бруно, 0:3 – 80 Бруно.

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