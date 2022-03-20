Анкудинов отметился результативным действием за «Шериф». Он отдал голевую передачу

«Шериф» одержал победу над «Сфынтул Георге» (0:3) в 21-м туре чемпионата Молдовы.

18-летний казахстанский нападающий Данил Анкудинов вышел на поле на 78-й минуте и отдал голевую передачу на 80-й.

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