Али Алиев – главный тренер «Жениса»

По информации Sports.ru Казахстан, Али Алиев назначен главным тренером «Жениса». Помощником Алиева будет Максим Жалмагамбетов.

Оба тренера до этого работали в структуре «Астаны».

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