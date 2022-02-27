Ордабаев, Смаков, Карпович, Алиев и Жалмагамбетов выступили в поддержку Давида Лория на выборах президента КФФ

Ветераны казахстанского футбола опубликовали обращение к футбольной ответственности перед выборами президента КФФ.

Свои подписи оставили Куралбек Ордабаев, Самат Смаков, Андрей Карпович, Али Алиев и Максим Жалмагамбетов.

«Мы всю свою жизнь посвятили футболу, занимались этим видом спорта с детства, прошли множество соревнований, турниров, команд мастеров. Мы выигрывали, уступали, защищали честь сборной в международных матчах. Мы тренировали и тренируем. Мы – люди футбола. Мы и есть футбол, вместе с болельщиками.

И мы считаем, что пришло время взять футбол в свои руки, развивать его профессионально и отплатить ему за все, что мы имеем в жизни. Наш футбол на новый уровень может вывести именно профессионализм и порядок. В больнице главврачом не может быть строитель, крановщик или адвокат. Каждый должен заниматься своим делом. И футболом должен руководить футбольный человек. Мы выбрали того, кто представляет всех нас – Давида Лория.

За последний месяц на него оказывается беспрецедентное давление со стороны различных дельцов с плохой репутацией и людей, присосавшихся к футболу как пиявки, но не имеющих даже понятия о том, сколько весит мяч и сколько длится тайм. Это говорит о том, что все эти горе-дельцы от футбола не желают, чтобы их порядок нарушался, чтобы в управлении футболом появлялись люди, способные указать на их ошибки.

Один из главных принципов футбола – FAIR PLAY. Честная игра. Мы хотим, чтобы завтра все было честно. Чтобы выборы прошли максимально открыто. И если для этого необходимо изменить процедуру голосования, то призываем избирательный комитет и самих выборщиков от регионов организовать ОТКРЫТОЕ голосование.

Давайте покажем всей стране, что в футболе можно навести порядок. И эти выборы станут наглядной демонстрацией наступления новых времен!», – говорится в обращении.

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